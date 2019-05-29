CNBC: эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX могут возобновить не ранее августа

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Возобновление полетов самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатация которых приостановлена после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, может произойти не ранее августа. Об этом сообщила в среду телекомпания CNBC со ссылкой на высказывания в Сеуле генерального директора Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александра де Жюньяка.

"Мы не ожидаем возобновления эксплуатации ранее чем через 10-12 недель, - привела телекомпания его мнение. - Однако решение этого вопроса - не в наших руках, а в компетенции регулирующих органов".

Как отметила телекомпания, IATA планирует в период до августа нынешнего года встретиться с представителями корпорации Boeing, государственных регулирующих органов и авиакомпаний для обсуждения вопроса о том, какие действия необходимы для возобновления эксплуатации самолетов этого типа.

В середине мая вопрос о том, как возвращать самолеты в эксплуатацию после долговременной стоянки, обсуждался на состоявшейся в Форт-Уэрте (штат Техас) международной конференции по вопросу сертификации оборудования самолетов Boeing 737 MAX, организованной Федеральным авиационным управлением США. Как отметило в этой связи информационное агентство Bloomberg, обычный срок хранения самолета на стоянке не превышает 60 дней и поскольку этот срок для Boeing 737 уже миновал, возвращение самолетов в эксплуатацию потребует проведения тщательных проверок, которые могут затянуться на недели.