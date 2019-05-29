Господдержка виноделия в Крыму в 2019 году выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Государственная поддержка виноградарства Крыму и Севастополе увеличилась в 2019 году 2,5 раза и составила 800 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Сумма финансирования развития отрасли в Крыму и Севастополе в текущем году превышает 800 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наблюдаются хорошие тенденции по закладке новых виноградников. В прошлом году в целом по стране было заложено 5 тыс. га, в текущем году, исходя из планов регионов, этот показатель должен достигнуть 6,5 тыс. га, в том числе в Крыму будет заложено 880 га, а в Севастополе - 510 га", - сказал собеседник агентства.

По данным Минсельхоза, в целом по регионам объем господдержки в 2019 году увеличился до 3 млрд рублей. "В последние годы российское виноделие сделало серьезные шаги по реализации своего потенциала: вино стало производиться именно из собранного в нашей стране винограда, а не импортных виноматериалов", - отметили в министерстве.