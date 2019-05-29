Россельхознадзор не будет проявлять инициативу по снятию запрета на поставки из Белоруссии

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор не намерен проявлять инициативу по снятию запрета на поставки яблок и груш из Белоруссии. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, который принимал участие в прошедшем в Буэнос-Айресе заседании российско-аргентинской межправительственной комиссии.

"Нам говорят, что это все [овощи и фрукты] их производства. Но когда мы раньше ездили проверять, мы видели совершенно другое. Сейчас нас не пускает Евразийская комиссия, - сказал он журналистам. - Я не проявляю инициативу по открытию. Переговоров пока нет".

При этом Данкверт не исключил, что Россельхознадзор может ввести новые запреты на поставки овощей и фруктов из Белоруссии. "Это зависит от того, как пойдет. Мы же анализируем продукцию, которая приходит к нам. И если будут нетрадиционные виды, то будут меры", - сказал он.

Россельхознадзор не раз вводил запрет на поставки продукции с белорусских предприятий в связи с реэкспортом - под видом белорусских в РФ поставляются товары из стран, подпавших под продовольственное эмбарго. У Россельхознадзора уже давно возникают претензии и к качеству поставляемой из республики продукции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна будет переориентироваться на другие рынки по поставкам продовольствия, если ограничения поставок в РФ сохранятся.

С 12 апреля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с подозрением в реэкспорте и отсутствием актуальной информации о белорусских предприятиях и их объемах производства и хранения.