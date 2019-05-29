Венгрия получила чистую нефть по трубопроводу "Дружба"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Кондиционная нефть из РФ по трубопроводу "Дружба" дошла до приемо-сдаточного пункта в Венгрии, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

"Сегодня, в 16:45 мск, несколько раньше предполагаемого времени, кондиционная нефть дошла до приемно-сдаточного пункта (ПСП) Фенешлитке (Венгрия)", - сказал Демин.

Ранее Демин сообщал, что прокачка чистой нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии началась в среду в полночь. По его данным, Белоруссия откачала по трубопроводу "Дружба" в направлении российской диспетчерской станции "Унеча" 163 тыс. тонн некондиционной нефти (на 00:00 мск) .

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.