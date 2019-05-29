Сбербанк будет тестировать логистические сервисы для физлиц

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сбербанк учредил компанию "Сбер Логистика" и планирует тестировать логистические сервисы, в том числе для физических лиц. Об этом сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис на конференции Startup Village - 2019.

"Мы стремимся быть, скорее, цифровой компанией, но часто есть ситуации, где мы не можем не быть в физическом мире. Мы создали компанию "Сбер Логистика" и будем тестировать тему, связанную с логистическими сервисами, в том числе для физлиц", - сказал он.

В 2017 году "Яндекс" сообщал о планах сотрудничать со Сбербанком и использовать отделения банка в качестве пунктов выдачи заказов, сделанных пользователями "Яндекс.Маркета". Сбербанк и "Яндекс" запустили маркетплейс "Беру" в октябре 2018 года, спустя пять месяцев тестирования, а также запустили бета-версию трансграничного маркетплейса Bringly. В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции на базе "Яндекс.Маркет". Сбербанк вложил в проект 30 млрд рублей через покупку акций "Яндекс.Маркета". Общая стоимость сервиса оценивается в 60 млрд рублей.