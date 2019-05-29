ФАС предостерегла представителя независимых АЗС от высказываний о риске роста цен бензина

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение президенту союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" Павлу Баженову в связи с его высказываниями о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.

"29 мая 2019 года Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Под такими действиями подразумеваются публичные заявления президента союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании статьи 25.7 Закон о защите конкуренции предостерегает от подобных заявлений в связи с тем, что такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Ранее газета РБК сообщала об обращении независимых АЗС ("Независимого топливного союза") к вице-премьеру Дмитрию Козаку. По данным издания, союз отмечал рост оптовых цен бензина марки АИ-92 с 15 апреля по 15 мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на 23%, а бензина АИ-95 - на 18,5%, на летнее дизельное топливо - на 2,5%.

Позднее с аналогичным обращением выступило и другое объединение независимых АЗС - "Российский топливный союз".