Власти Кубани нацелены на возрождение рыбохозяйственного комплекса региона

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев планирует восстановить работу кубанских рыбоперерабатывающих предприятий в полном объеме и добывать рыбу в промысловых объемах. Об этом он сообщил во время посещения рыбодобывающего предприятия Приморско-Ахтарского района.

По мнению губернатора, важно выйти на больший объем переработки, а также приложить максимум усилий для возрождения рыбохозяйственного комплекса края.

"Добиться этого возможно, сократив падение [количества] рыбы, которая на грани исчезновения, усилив борьбу с браконьерством. Так мы сможем восстановить работу кубанских перерабатывающих предприятий в прежнем объеме. Цеха на этих предприятиях должны быть заполнены рыбой из Азовского и Черного морей. Наша максимальная задача, точка становления государственных интересов - добывать рыбу в промысловых объемах", - сказал глава региона.

Сегодня муниципалитет является одним из ведущих в крае по промышленному рыболовству в Азовском и Черном морях.

"В прошлом году общий объем добычи рыбы составил 1,7 тыс. т или 8,7% в общекраевом вылове. Наибольших результатов добилось предприятие "У Матвея" -1123 т рыбы. Руководитель производства Александр Лях пояснил, что выкупил часть территории бывшего рыбзавода, восстанавливает цеха. Мощности позволяют хранить порядка 1,5 тыс. т кильки, хамсы и бычка", - сообщает пресс-служба.