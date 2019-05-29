Правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Кабмин внес в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,7% ВВП, или 1,881 трлн рублей. При этом прогнозируемый объем ВВП - 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%. Объем программы внутренних заимствований составит 1,578 трлн рублей, внешних заимствований - 155 млрд рублей, дополнительных нефтегазовых доходов - 3,17 трлн рублей. Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета составит 20,174 трлн рублей, объем расходов - 18,293 трлн рублей. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга планируется сократить до $64,3 млрд, или €55,4 млрд.