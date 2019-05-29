Сбербанк ведет переговоры с SOCAR по Антипинскому НПЗ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сбербанк ведет переговоры по Антипинскому НПЗ с государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), а также еще с рядом потенциальных инвесторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Мы неоднократно сообщали, что ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Одним из них является SOCAR", - сказали в пресс-службе.

Ранее руководитель отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов сообщил ТАСС, что компания рассматривает возможность о покупки Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

Сейчас Антипинский НПЗ (Тюмень) находится под контролем Сбербанка, своего крупнейшего кредитора. Предприятие ранее уже обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом.

Глава Сбербанка Герман Греф 24 мая заявил, что Сбербанк надеется в ближайшее время выйти на структурирование сделки по продаже Антипинского НПЗ.