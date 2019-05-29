СМИ: авиапроизводитель Embraer анонсировал первый электросамолет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /ТАСС/. Бразильский авиапроизводитель Embraer представит свой первый самолет с полностью электрическим двигателем до конца года. Об этом сообщил в среду портал UOL.

Речь идет об оснащении электрической силовой установкой сельскохозяйственного самолета модели Ipanema. Разработку двигателя авиапроизводитель осуществляет совместно с другой бразильской компанией - Weg. Как уточняют представители Embraer, пока рано говорить о перспективах серийного производства электросамолета. Создание такого воздушного судна преследует скорее научно-исследовательский интерес для разработчиков фирмы.

Вместе с тем в компании не исключают возможность в будущем оснащать электромоторами коммерческую авиацию. "Мы полагаем, что электрификация способна значительно изменить ассортимент нашей продукции", - приводит портал слова вице-президента компании по вопросам технологического развития Даниэля Мокзыдловера. Сегодня применение двигателей на электрической тяге в авиаотрасли ограничено ввиду недостаточной емкости источников питания, уточняется в публикации.

Развитие электросиловых установок является одним из ключевых направлений развития еще одного проекта фирмы - создания авиатакси. Над ним одна из "дочек" Embraer работает совместно с американской компанией Uber.