Минфин США заблокировал в 2018 году $216 млн активов стран - спонсоров терроризма

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США заблокировало в 2018 году связанные со странами - спонсорами терроризма активы на сумму в $216 млн. Об этом говорится в опубликованном в среду ежегодном докладе ведомства, направленном в Конгресс США.

"Приблизительно $216,83 млн активов, связанных с тремя странами - спонсорами терроризма были заблокированы в 2018 году в соответствии с принятыми Соединенными Штатами экономическими санкциями", - говорится в отчете.

В 2017 году ведомство заблокировало $201,53 млн активов Ирана, КНДР, Сирии и Судана, которые, по версии Вашингтона, являются странами - спонсорами терроризма.

Так, США в 2018 году заблокировали активы Тегерана на сумму в $107,41 млн ($104,5 млн в 2017 году), Дамаска - $35,07 млн ($33,63 млн), Пхеньяна - $74,36 млн ($63,4 млн). "В отношении Судана не зарегистрировано заблокированных активов", - говорится в документе.

"Реализация программ по борьбе с международными террористическими организациями привела к блокировке на территории Соединенных Штатов активов на сумму, превышающую $46,1 млн, на 31 декабря 2018 года", - отмечается в отчете. При этом в 2017 году этот показатель составил $43,6 млн.

Таким образом, США заблокировали в 2018 году активы, принадлежащие, в частности, террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) на сумму в $6,4 млн ($7,4 млн в 2017 году), силам специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" Ирана, которые Вашингтон считает террористической организацией, - $15 млн (14,5 млн долларов), ливанского шиитского движения "Хезболлах" - $11,6 млн ($9,8 млн), палестинскому движению ХАМАС - $1,3 млн ($1,1 млн), а также террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - $657,7 тыс. ($251,6 тыс.).