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Путин подписал закон о праве СП проверять хозтоварищества с участием госкомпаний

Изменения позволят в полной мере оценивать эффективность использования указанными организациями бюджетных средств, отмечается в пояснительной записке

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Счетной палаты и дает ей право проверять хозяйственные товарищества с участием госкомпаний. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения, предусматривающие осуществление Счетной палатой внешнего государственного аудита в отношении хозяйственных товариществ и обществ с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных капиталах.

Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, данные изменения позволят в полной мере оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов.

Также главному контрольно-ревизионному ведомству новым законом разрешено вести проверки юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, производителей товаров и услуг в части использования ими субсидий из федерального бюджета.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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