Путин посетит IT-школу Сбербанка и обсудит развитие искусственного интеллекта

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг посетит в Москве школу программирования "Школа 21", где проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства перед совещанием ознакомится с инфраструктурой "Школы 21" - образовательной инициативы Сбербанка по подготовке специалистов в области информационных технологий (ИТ), где на сегодняшний день обучается 940 студентов.

Искусственный интеллект (ИИ), развитию которого будет посвящено совещание, является одной из "сквозных" технологий в нацпроекте по цифровой экономике. Кроме того, это одна из задач, на которую обратил внимание Путин в послании Федеральному собранию этого года.

Национальная стратегия ИИ

В своем обращении к парламенту в феврале глава государства назвал запуск масштабной программы в области искусственного интеллекта, как и в сфере генетических исследований, амбициозной научно-технологической задачей, которые предстоит осуществить в РФ. "В середине следующего десятилетия мы должны войти в число лидеров по этим научно-технологическим направлениям, которые, безусловно, будут определять будущее всего мира и будущее России", - сказал президент.

Согласно последующим поручениям Путина, правительство РФ должно к 15 июня текущего года обеспечить разработку национальной стратегии в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, кабмину поручено заняться реализацией дополнительных мер стимулирования инвестиций в высокотехнологичные проекты малого и среднего бизнеса в области ИИ, интернета вещей, робототехники и обработки больших массивов данных (big data).

Как отметил президент, волна технологического развития позволяет очень быстро расти и завоевывать рынки, и нужно, чтобы в России становилось больше инновационных компаний. "Поручаю правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития", - сказал Путин, попросив, в свою очередь, парламентариев оперативно принять законы для формирования правовой среды цифровой экономики.

Как ранее сообщал ТАСС, в отчете Сбербанка о разработке дорожной карты по направлению "Нейротехнологии и искусственный интеллект" приводится оценка, согласно которой развитие искусственного интеллекта в России требует 100 млрд руб. инвестиций до 2024 года, а к 2030 году их объем должен увеличиться до 180 млрд руб.

По оценке Сбербанка, к 2024 году будут созданы общедоступные центры обработки данных (ЦОДы), специализированные под задачи ИИ, а к 2030 году будет создан первый такой ЦОД, построенный на российских ИИ-процессорах. Согласно планам, отраженным в документе, к 2024 году в России будут работать ЦОДы с достаточными вычислительными мощностями и объемами памяти для внедрения технологий ИИ в системе госуправления и социально-экономической сфере. В этот же срок будут разработаны отечественные решения с "облачной" архитектурой, предусматривающие интеграцию с действующими информационными системами в сфере здравоохранения.

Инновационная школа программистов

"Школа 21", которую посетит Путин, была создана Сбербанком в 2018 году совместно с инновационной французской школой программирования Ecole 42, основанной на методике "школы будущего" и ставшей за пять лет существования одним из мировых лидеров IT-образования.

Как указано на сайте данного проекта Сбербанка, его миссия - подготовить специалистов мирового уровня, которые будут создавать технологии будущего. "Школа 21" приглашает для прохождения отбора студентов и выпускников любых учебных заведений в возрасте от 18 лет. При этом во время отбора не учитываются дипломы или результаты ЕГЭ. "Наша цель - найти самых талантливых и целеустремленных студентов и дать им возможность стать архитекторами технологических решений", - говорится на сайте организации.

Образовательный процесс в "Школе 21" основан на индивидуальной и групповой работе над IT-проектами, при этом в ней нет учителей, лекций или оценок, а качество работ студентов и полнота их выполнения в заданные сроки контролируется при помощи IT-платформы.

Как заявил в интервью ТАСС в феврале этого года глава Сбербанка Герман Греф, создание "Школы 21" было продиктовано нехваткой в стране квалифицированных инженеров в IT-сфере. По его словам, название школы имеет отсылку к XXI веку, а также отражает количество уровней обучения в этом проекте. Получение образования в "Школе 21" полностью бесплатное, продолжительность курсов - от 1,5 до 4 лет.

По словам Грефа, первые 500 студентов были набраны из 85 тыс. соискателей, причем отбор был организован в онлайн-режиме, и только последний этап, когда осталось 2,5 тыс. претендентов, проводился очно в Москве. "Всего в московской "Школе 21" будут учиться 3 тыс. студентов, планируем добавлять ежегодно по тысяче", - сказал Греф, отметив, что в первом полугодии 2019 года планируется открыть филиал "Школы 21" в Санкт-Петербурге.