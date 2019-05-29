Путин подписал закон, уточняющий основания для отзыва лицензии у банков

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором Банк России обязан отозвать у банка лицензию (сейчас такая сумма привязана к МРОТ). Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации в среду, также регламентирует порядок передачи в казну РФ акций АКБ "Связь-банк".

Действующей редакцией закона "О банках и банковской деятельности" установлено, что в случае неудовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и неуплаты обязательных платежей Банк России должен отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. При этом размер таких требований в совокупности должен составлять не менее тысячекратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть, не менее 100 тыс. рублей.

В то же время уже принят и действует закон, согласно которому применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается. Так, МРОТ не должен применяться для исчисления налогов, сборов, штрафов и других платежей.

Закон также наделяет кабмин правом в 2019 году принять в казну от госкорпорации ВЭБ.РФ принадлежащие ей акции "Связь-банка", определять своим решением количество, вид, номинальную стоимость этих акций, а также правом внести эти акции в уставный капитал Промсвязьбанка.