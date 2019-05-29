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Эксперт: защита авторских прав не должна ограждать стартап от внешнего мира

Бизнес-коуч Гил Петерсил отметил, что важно защищать интеллектуальную собственность, но если стартап будет закрыт для внешнего мира, это может привести к неудаче

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Необходимая защита авторских прав на интеллектуальную собственность не должна отгораживать стартап от внешнего мира. Такое мнение высказал в среду бизнес-коуч, эксперт по бизнес-стратегии и эффективному нетворкингу Гил Петерсил, выступивший с лекцией на совместной площадке Ассоциации IPChain и фонда "Сколково" IPQuorum.Start в рамках конференции Startup Village 2019.

"Важно защищать интеллектуальную собственность, но если стартап будет полностью закрыт для внешнего мира, это может привести к неудаче", - сказал он, приведя в качестве примера любую компьютерную программу, авторские права на которую необходимо охранять, но соблюдая при этом баланс с ее распространением среди потенциальных пользователей.

В связи с этим в контексте развития стартапов он отдельно остановился на таком понятии как нетворкинг, то есть создании некоего круга знакомых и партнеров для решения текущих вопросов. "Нетворкинг очень важен для любого стартапера, особенно для высокотехнологичных проектов, где работает много инженеров: если стартапер не окружит себя людьми, которые окажут им поддержку, то его ждет провал", - заметил Петерсил. Он убежден, что даже если какие-то советы или помощь участников такого круга знакомых окажутся ошибочными, то это все равно поможет начинающему автору проекта идти к своей цели.

Эксперт подчеркнул, что в современном мире нетворкинг превратился в ключевой инструмент развития современного бизнеса, а умение человека создать вокруг себя сообщество успешных людей - теперь обязательное условие успешного стартапа.

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