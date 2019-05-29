Эксперт: методы развития крупнейших мировых платформенных сервисов не применимы в России

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Методы развития, которые применялись крупнейшими мировыми платформенными сервисами, не применимы в России. Такое мнение высказал в среду бизнес-трекер и эксперт в области цифровых платформ Антон Пронин, выступая выступая на профильной дискуссии в рамках площадки IPQuorum.Start международной конференции Startup Village 2019.

"Для развития платформенных сервисов в России не применимы методы, которыми пользуются Uber, Amazon, Airbnb или eBay, хотя все они вдохновляют молодых российских предпринимателей на создание стартапов", - сказал он. По словам Пронина, именно для обсуждения опыта компаний, работающих в отраслях с не всегда очевидным спросом, была организована дискуссия, где эксперты рассматривают возможности создавать и развивать продукты без вливаний больших бюджетов.

В свою очередь Александр Сухотин - председатель совета директоров CO-FI, первой российской цифровой краудлендинговой платформы, рассказал, что инфраструктура рынка интеллектуальной собственности постепенно адаптируется к технологиям, и в ближайшее время цифровые платформы смогут предлагать инвесторам вкладывать средства в творческие проекты, принимая в залог объекты интеллектуальной собственности. "Недвижимое имущество можно заложить, чтобы получить кредит в банке и вложить его в бизнес, в случае с интеллектуальной собственностью такой возможности нет", - сказал он.

По словам эксперта, банки до сих пор не научились корректно оценивать стоимость нематериальных активов и, как следствие, не готовы принимать права на результаты интеллектуальной деятельности в залог по кредитам. "Интеллектуальная собственность - это очень тонкая материя, которой нужно уметь правильно управлять, но очевидно, что с развитием цифрового рынка ценность интеллектуальной собственности как актива для его владельца возрастает и открывает новые возможности", - заметил Сухотин.

В этой ситуации, продолжил он, появилась идея создать площадку, пользователи которой смогут становиться инвесторами интересных творческих проектов и получат возможность предоставлять займы правообладателям под залог результатов их интеллектуального труда, которыми они владеют и которые уже монетизируются.

Участники дискуссии согласились с тем, что в настоящее время каждый стартап ищет для себя оптимальную стратегию развития. Так, главный редактор kino-teatr.ru Жан Просянов рассказал, что в развитии его платформы ключевым фактором стали желания пользователей. "Мы оттолкнулись от желаний пользователей, и дальше стало понятно, какая аудитория нами пользуется и какие фичи им нужны, мы пытаемся сделать так, чтобы кастинг в кинопроизводстве стал максимально прозрачен, актерские портфолио теперь можно категоризировать по навыкам", - заметил он.

Необходимость фиксации права

Коммерческий директор сервиса n'RIS Григорий Туринцев обратил внимание собравшихся на то, что в настоящее время мало кто из молодых предпринимателей задумывается о необходимости фиксировать права на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности. "Если вы потеряете разработчика, который написал программу, и не оформите передачу исключительных прав, то вы можете запросто потерять свой стартап, то есть всю компанию, в которую вы вложили душу, силы и время", - сказал Туринцев. При этом он обратил особое внимание стартаперов на программное обеспечение, являющееся основой технологических проектов.

По словам эксперта, механизм правовой охраны таких разработок аналогичен тому, что применяется к литературным произведениям, и поэтому самым простым и эффективным способом зарегистрировать свои права в данном случае является депонирование. "Многие думают, что достаточно записи в трудовом договоре, и что все созданное за время работы в компании принадлежит только ей, но на самом деле это не так и судебная практика подтверждает, что около 98% дел выигрывают наемные сотрудники", - констатировал Туринцев.

В этой связи он напомнил о сервисе n"RIS, созданном на базе технологической платформы данных IPChain, который предлагает простые технологические решения, позволяющие надлежащим образом подготовить документацию для передачи исключительных прав компании-работодателю и защитить стартапы от основных рисков.