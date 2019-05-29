Премьер Канады представил законопроект о ратификации нового договора NAFTA

ОТТАВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил в парламенте законопроект о ратификации нового торгового договора NAFTA между Канадой, Мексикой и США. Об этом в среду сообщается в Twitter главы канадского правительства.

"Сегодня [29 мая - прим. ТАСС] большой день для Канады, мы только что представили законопроект о ратификации нового соглашения NAFTA, - сказал он. - Теперь члены этой [нижней] палаты парламента могут начать процесс ратификации договора".

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA)). Документ после ратификации должен будет заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Ранее Оттава заявила, что ратификации документа могут помешать американские тарифы на канадские металлы.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Дональда Трампа тогда обосновала решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары и назвала такие действия Вашингтона незаконными. В начале мая Канада и США договорились о снятии этих пошлин.

Ранее канадский посол в Вашингтоне Дэвид Макнотон сообщил, что новый торговый договор NAFTA может быть ратифицирован до конца июля текущего года.