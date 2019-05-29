"Ведомости": АФК "Система" сомневается в необходимости продажи доли в "Детском мире"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент АФК "Система" Андрей Дубовсков выразил сомнение в необходимости продажи доли в "Детском мире" в 2019 году. Об этом он рассказал в интервью газете "Ведомости", опубликованном в четверг.

"Еще год назад мы считали, что для нас как для инвестора наступил правильный момент для выхода из этого актива ("Детского мира" - прим. ТАСС). А сейчас мы понимаем, что это не так. "Детский мир" платит по 3-4 млрд рублей дивидендов ежегодно - и способен платить и больше без ущерба для развития, и он сохраняет потенциал роста стоимости. Это очень устойчивый, качественный бизнес, у него очень хорошие перспективы", - рассказал Дубовсков.

Он также добавил, что на сегодняшний день вопрос о продаже "Детского мира" больше не стоит остро, поскольку компании удалось достичь устойчивого развития и хороших финансовых результатов других бизнесов на фоне снижения долговой нагрузки. Однако Дубовсков отметил, что вопрос о продаже "Детского мира" по-прежнему остается открытым, и компания готова к переговорам.

В январе 2019 года Дубовсков говорил, что корпорация намерена продать пакет акций ретейлера "Детский мир" в 2019 году. Комментируя это, основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что АФК "Система" может передумать продавать пакет акций "Детского мира" из-за высоких темпов развития ритейлера.

"Детский мир" - крупнейшая сеть товаров для детей в России. АФК "Система" принадлежит 52,1% "Детского мира".