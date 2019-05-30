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Торговая война

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта полифениленсульфида из США

Расследование планируется завершить к 30 мая 2020 года

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Власти Китая приступили к проведению антидемпингового расследования импортных поставок полифениленсульфида (PPS, ПФС) из Соединенных Штатов, а также Малайзии, Республики Корея и Японии. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства коммерции КНР.

Согласно заявлению ведомства, принятые меры связаны с возможным демпингом товара на рынке Китая и нанесением ущерба промышленности народной республики.

Сообщается, что расследование будет завершено к 30 мая 2020 года, однако в случае необходимости оно может быть продлено до 30 ноября.

Полифениленсульфид представляет собой высокотехнологичный полимерный материал. Он характеризуется высокой прочностью, устойчив к воздействию температур. Используется в нефтегазовой промышленности, электронике, машиностроении и других отраслях промышленности.

Теги
ЯпонияСШАМалайзияКитайРеспублика КореяТорговая война
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