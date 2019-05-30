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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

В Boeing заявили, что поставки 737 MAX будут затруднены даже после его сертификации

По данным WSJ, изменения в сроках поставок будут вызваны тем, что многие покупатели рассчитывали получить лайнеры к началу летнего сезона

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Американский авиаконцерн Boeing будет испытывать трудности с поставками своих самолетов 737 MAX даже после того, как авиарегуляторы сертифицируют оборудование этой модели лайнера, полеты которой были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом заявил в среду глава Boeing Деннис Меленберг на мероприятии для инвесторов в Нью-Йорке. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

"Нам придется подгонять наши планы", - сказал он. По данным издания, изменения в сроках поставок самолетов будут вызваны тем, что многие покупатели 737 MAX рассчитывали получить лайнеры к началу летнего сезона, который, как ожидается, будет близиться к концу на тот момент, когда авиарегуляторы разрешат полеты этой модели. В связи с этим клиенты авиаконцерна не видят необходимости в том, чтобы самолеты были переданы в их пользование как можно скорее, и готовы перенести их поставки на более поздний срок. Другие же покупатели, по словам главы Boeing, наоборот, рассчитывают получить лайнеры раньше намеченного срока.

Ранее в среду директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк заявил в Сеуле, что возобновление полетов Boeing 737 MAX может произойти не ранее августа. "Мы не ожидаем возобновления эксплуатации ранее чем через 10-12 недель, - привела телекомпания CNBC его мнение. - Однако решение этого вопроса не в наших руках, а в компетенции регулирующих органов".

В середине мая вопрос о том, как возвращать самолеты в эксплуатацию после долговременной стоянки, обсуждался на состоявшейся в Форт-Уэрте (штат Техас) международной конференции по вопросу сертификации оборудования самолетов Boeing 737 MAX, организованной Федеральным авиационным управлением США. Как отметило в этой связи информационное агентство Блумберг, обычный срок хранения самолета на стоянке не превышает 60 дней, и поскольку этот срок для Boeing 737 уже миновал, возвращение самолетов в эксплуатацию потребует проведения тщательных проверок, которые могут затянуться на недели.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air ("Лайон эйр") в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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