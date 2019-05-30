НПЗ стоимостью около 300 млрд рублей построят в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Около 300 млрд рублей будет вложено в строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Хабаровском крае, сообщил глава региона Сергей Фургал во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательной думы о результатах деятельности краевого правительства.

"Планируется строительство нефтеперерабатывающего завода в районе Березовки под Хабаровском. Капиталовложения - порядка 300 млрд рублей. Поставлена задача и требование - мы помогаем в определенных вещах, при этом организация должна забирать только наших людей, покупать все материалы и оборудование, которые производятся на территории Хабаровского края. <...> Плюс мы сегодня требуем регистрации на территории края", - сказал Фургал.

Как позднее уточнил ТАСС министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников, предприятие будет строить компания "ННК", контролирующая хабаровский нефтезавод. "Этот проект предусматривает вторую очередь этого нефтезавода, но на другой площадке - не в городе. Рассчитан на 5 млн т переработки по первичному сырью", - сказал Калашников.

Он уточнил, что завод будет строиться несколькими очередями до 2025 года. Сейчас подбираются необходимые земельные участки.

Фургал во время своего выступления перед депутатами среди других крупных инвестпроектов, реализуемых на территории Хабаровского края, назвал строительство объектов проекта БАМ-2 по модернизации железнодорожной инфраструктуры с объемом вложений 360 млрд рублей, реализацию проекта освоения Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения "Русской медной компании" стоимостью 140 млрд рублей.