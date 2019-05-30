ТОР "Бурятия" пополнится двумя проектами в июне 2019 года

УЛАН-УДЭ, 30 мая. /ТАСС/. Два инвестпроекта, ранее не вошедшие в территорию опережающего развития (ТОР) "Бурятия", будут включены в нее в июне 2019 года. Об этом сообщил в четверг директор управляющей компании "ТОР "Бурятия" (региональный филиал Корпорации развития Дальнего Востока).

В марте 2019 года подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке одобрила создание ТОР "Бурятия" с двумя из заявленных ранее четырех инвестпроектов - это строительство транспортно-логистического комплекса и птицеводческого комплекса. Из-за коллизий в нормативных актах не вошли в ТОР проект по производству трехслойного картона на Селенгинском целлюлозно-картоном комбинате (ЦКК) и проект по строительству тепличного комплекса в Гусиноозерске.

"Следующая двойка [инвестпректов] войдет [в ТОР] в июне этого года ", - сказал Будаев, выступая на круглом столе "Территории опережающего развития в Республике Бурятия и Забайкальском крае" форума "Сообщество" в Улан-Удэ.

В Минэкономики региона ТАСС уточнили, что проекты по гусиноозерскому тепличному комплексу и по Селенгинскому ЦКК будут реализованы на территории монопрофильных муниципальных образований (монопоселений - прим. ТАСС), а по федеральному законодательству Минвостокразвития не имеет полномочий создавать ТОР в границах муниципальных образований, моногородов. Для устранения нормативной коллизии был запущен проект закона по внесению изменений в федеральный закон №473 "О территориях опережающего [социально-экономического] развития Российской Федерации".

Общая сумма по всем четырем проектам - порядка 25 млрд рублей, при их реализации будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест, уточнил министр экономики Бурятии Александр Бардалеев. "Это очень важно для нашего региона, где наблюдается в том числе внутренняя миграция населения из районов республики в ее столицу - город Улан-Удэ, - пояснил Бардалев. - Мы рассчитываем, что проекты ТОР удержат на местах проживания жителей районов".

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. 1 февраля 2019 года в Улан-Удэ под председательством вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева состоялось совещание, на котором были представлены все крупные инвестпроекты, реализуемые и готовящиеся к реализации в Бурятии, в том числе на будущей ТОР.