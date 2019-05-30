Дефицит бюджета Алтайского края увеличился в 2019 году в два раза

БАРНАУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) приняли в четверг поправки, которые увеличат дефицит краевого бюджета в два раза - до 10 млрд рублей, а объем самого бюджета 2019 года на 1 п. п. - до 111,3 млрд рублей.

"Прогнозируемый объем доходов краевого бюджета увеличивается на 755 млн рублей - до 101 млрд 397 млн рублей (плюс 1% к первоначальному плану), прогнозируемые расходы краевого бюджета увеличатся на 5 млрд 589 млн рублей, и составят 111 млрд 462 млн рублей. Дефицит увеличивается до размера 10 млрд 65 млн рублей (ранее он составлял 5,2 млрд рублей - прим. ТАСС). Основные направления бюджета - увеличение расходов на заработную плату работников бюджетной сферы на 1 млрд 575 млн рублей", - сказал заместитель председателя правительства региона, министр финансов Данил Ситников.

Депутаты приняли поправки в бюджет единогласно. Дефицит бюджета, по данным АКЗС, не превышает норму, установленную законодательством. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что изменения в бюджет ориентированы на нужды граждан.

"В 2018 году из консолидированного бюджета края на зарплаты мы израсходовали 35 млрд 540 млн рублей, в бюджете 2019 году предусмотрели рост объема финансирования по этому направлению - 39 250 - 10,4% рост. <...> Суммы, которые предусмотрены корректировкой бюджета - 1 млрд 575 млн, мы выходим на 40 млрд 825 млн - рост без малого 14,9%. <...> Забота о росте уровня зарплат тех жителей, для которых мы работодатели - наша задача, мы обязаны выступить примером для остальных работодателей", - подчеркнул на сессии губернатор Томенко.

По словам члена комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике АКЗС Владимира Устинова, средства на увеличение бюджета появились за счет того, что увеличиваются налоговые поступления, ощутима поддержка по нацпректам. Источники увеличения бюджета - федеральный центр, экономия по ассигнованиям за прошлый год.