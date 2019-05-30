"Транснефть" планирует полностью очистить трубопровод "Дружба" от хлора за 6-8 месяцев

"По нашим прогнозам, на это потребуется около шести-восьми месяцев. Нефть, соответствующая нормативным показателям, с 4 мая поступила на НПЗ Белоруссии, с 10 мая - в порт Усть-Луга, а с 23 и 29 мая соответственно через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию", - сказал он.

В настоящее время, по словам Андронова, общий объем некондиционной нефти, поставленной по нефтепроводной системе "Дружба" и через порт Усть-Луга, составил порядка 3 млн тонн.

Где размещается "грязная" нефть

Согласно плану очистки трубопровода, нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений (ХОС) будет размещаться в свободных емкостях резервуарных парков дочерних обществ ПАО "Транснефть" с учетом планов поставки нефти, в соответствии с договорными обязательствами перед грузоотправителями, а также с учетом безопасности технологического процесса при транспортировке.

Андронов сказал, что стоимость услуги хранения в магистральных трубопроводных системах сопредельных государств будет определена после окончательного уточнения объемов нефти с повышенным содержанием ХОС.

В частности, общий объем вытеснения нефти с территории Белоруссии в Россию составляет суммарно 1,328 млн тонн. Он включает нефть в системе магистральных нефтепроводов белорусских компаний ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (868 тыс. тонн) и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (460 тыс. тонн). Процесс вытеснения начался 24 мая. В соответствии с утвержденной "дорожной картой" кондиционная нефть должна поступить на территорию Польши через пункт приема (ПСП) "Адамова Застава" 10 июня. Вытеснение с территории Польши планом не предусматривается, напомнил Андронов.

Нефть с превышением показателя по содержанию ХОС, поставленная через Белоруссию на территорию Польши в соответствии с маршрутными поручениями и принятая польскими операторами по актам приема-сдачи, размещена в трубопроводной системе страны.

Приведение нефти до уровня кондиционной, по мнению Андронова, возможно при ее локализации в свободных резервуарных парках с последующим смешиванием с потоками чистой нефти, поступающей как с моря (порт Гданьск), так и по нефтепроводной системе "Дружба". Общий объем нефти, поставленной через ПСП "Адамова Застава" в Польшу и Германию, составляет ориентировочно 690,5 тыс. тонн.

Вопрос о дисконте

Говоря о возможном дисконте трейдерам при покупке загрязнённой нефти Андронов сказал, что данный вопрос не входит в компетенцию компании, так как нефть, транспортируемая по системе магистральных нефтепроводов, не принадлежит "Транснефти".

"Мы совместно с Минэнерго проработали вопрос по возможной компенсации грузоотправителям в связи с возникшей ситуацией. Наше предложение было озвучено на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Почти все российские грузоотправители согласились на этот вариант. Думаю, в ближайшее время мы приступим к практической реализации", - отметил он.