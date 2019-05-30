Особо важные для Приморья инвестпроекты получили приоритет в оформлении земли

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Приморского края приняли в четверг в окончательном чтении законопроект, согласно которому государственную поддержку в оформлении земли получат инвесторы, реализующие проекты в приоритетных для края отраслях экономики. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

В апреле депутаты уже рассматривали законопроект в первом чтении, установив, что из общего числа инвестиционных проектов, уже действующих или запланированных в Приморье, будут отбираться приоритетные. Они должны отвечать критериям социальной, экономической и бюджетной эффективности.

"Принятый во втором и третьем чтении документ вводит в региональное законодательство новое понятие - приоритетный инвестиционный проект Приморского края, а также закрепляет за инвестпроектами, получившими такой статус, меры государственной поддержки. <...> Также законодательная инициатива относит приоритетные инвестпроекты Приморского края к числу масштабных. Это позволит субъектам инвестиционной деятельности <...> воспользоваться приоритетным правом на получение земельных участков, находящихся в краевой или муниципальной собственности", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что такие инвесторы смогут получить землю в аренду без проведения конкурсных процедур. По словам председателя профильного комитета законодательного собрания Сергея Ищенко, принятый законопроект поможет инвесторам, которые не попадают под действие льготных режимов в рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, оформлять земельные участки под бизнес в короткие сроки.

Оценивать эффективность инвестиционных проектов и устанавливать порядок их отбора по принятому закону должны власти Приморского края. Особый статус смогут получить проекты, которые реализуются в сфере транспорта и логистики, рыбохозяйственном, лесопромышленном и агропромышленном комплексах, горно-металлургической и горно-химической отраслях, газонефтехимии, машиностроении, туризме. В критерии отбора планируется включить количество создаваемых рабочих мест, уровень зарплат и долю собственных средств инвестора в общем объеме капиталовложений.