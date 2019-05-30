Власти Севастополя предложат включить в ФЦП первый в городе государственный яхтклуб

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует создать в городе первый государственный яхтклуб, где смогут заниматься воспитанники детских спортшкол. Прорабатывается вопрос о его включении в федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя, сообщила в четверг ТАСС в рамках Международного морского бизнес-форума SIMBF 2019 и.о. замгубернатора города Мария Литовко.

В 2015 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском полуострове. С этой целью в Республике Крым создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта. Федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 млн.

"Планируется создание водно-спортивной базы для развития парусных школ. Сейчас идут процедуры по технико-экономическому обоснованию, прорабатывается вопрос о включении проекта в ФЦП", - сказала Литовко, уточнив, что предложение планируется подготовить к 1 августа.

Она добавила, что в городе есть детские секции парусного спорта, за бюджетный счет приобретается оборудование для занятий, но спортшколы все равно вынуждены использовать инфраструктуру коммерческих клубов на договорных условиях. Благодаря созданию государственной базы, яхтинг как вид спорта, как ожидается, станет доступнее для горожан.

Во время обсуждения на форуме развития яхтинга в Крыму и Севастополе Литовко также сообщила, что планируется создать яхтшколу для взрослых в Центре развития яхтенного туризма, который намерены построить в Балаклавской бухте Севастополя до 2023 года. Кроме того, уделяется внимание развитию уже существующих в городе школ парусного спорта.

О программе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 4 февраля сообщил об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, в которую вошла и действующая федеральная целевая программа. Всего в 2019-2022 годах регионы получат почти 310 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором программы стало Минэкономразвития РФ.

Для реализации задач программы создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида" (строительство продолжается).

По данным замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, власти обсуждают продление сроков реализации ФЦП до 2025 года и увеличение ее финансирования на 200 млрд рублей. В нее планируется включить строительство восточного и юго-восточного объезда Симферополя, мостовогоперехода через Севастопольскую бухту, а также реконструкцию трассы на южном берегу Крыма.