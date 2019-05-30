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Силуанов предложил докапитализировать гарантийный фонд Хабаровского края на 220 млн рублей

Первый вице-премьер предложил сделать это на паритетных условиях между краем и федерацией

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов предлагает докапитализировать гарантийный фонд Хабаровского края с 480 млн до 700 млн рублей. Об этом он сообщил в четверг на совещании во Владивостоке, посвященном реализации национальных проектов.

Предложение Силуанов выдвинул, отвечая на просьбу представителя частного индустриального парка, работающего в Хабаровском крае, который столкнулся с недостатком средств в гарантийном фонде.

"У нас есть необходимые ресурсы для докапитализации таких институтов, гарантийных фондов. Давайте докапитализировать. Предлагаю сделать это на паритетных началах - край и федерация", - согласился первый вице-премьер.

Гарантийный фонд Хабаровского края - некоммерческая организация, созданная при участии регионального министерства экономического развития и внешних связей в декабре 2011 года для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам банковских организаций.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссияХабаровский край
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