Хабаровский край сэкономит более 800 млн рублей, закрыв мазутные котельные в районах

ХАБАРОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют закрыть 7 жидкотопливных котельных в районах, заменив их на более эффективные. Это позволит сэкономить 818 млн рублей, сообщил в четверг глава региона Сергей Фургал во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательной думы края о результатах деятельности краевого правительства.

"В Хабаровском крае действует 24 котельных, которые работают либо на дизельном топливе, либо на мазуте. Топить сегодня мазутом или дизельным топливом очень дорого. На первом этапе определили для замещения 7 жидкотопливных котельных в Николаевском, имени Лазо, Ванинском, Советско-Гаванском районах. Годовая потребность жидкого топлива сократится на 28 тыс. т. Если этот объем перевести на деньги, то в ценах этого года экономия составит 818 млн рублей", - сказал Фургал.

По данным правительства региона, жидкотопливные котельные заменят на модули, работающие на угле.

Фургал также сообщил, что сэкономить региону удастся и за счет реформирования системы закупок топлива для централизованного завоза. Губернатор сообщил, что уже в этом году дополнительную экономию удастся получить на закупках топлива в рамках централизованного завоза, когда энергоресурсы для отдаленных районов закупаются через компанию-оператора "Межрайтопливо". Приобретение нефтепродуктов теперь проводится на условиях оплаты в течение десяти суток с момента поставки, что позволяет снизить их стоимость до 25%.

Глава региона также сообщил, что сейчас начинаются работы по проектированию новых котельных в Ванино, в поселке Заветы Ильича, готовится технико-экономическое обоснование строительства мини-ТЭЦ в Охотске на углях местного Мареканского разреза, в течение года планируется также строительство четырех угольных котельных.