Кабмин предложил выделить дополнительно 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ предложило увеличить на 4,3 млрд рублей бюджетные ассигнования для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии. Об этом говорится в пояснительной записке к внесенному в Госдуму проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, размещенному в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проектом предусмотрено увеличение финансирования государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2019 году на 4,765 млрд до 1,38 трлн рублей.

В частности, предполагается выделить дополнительно 4,343 млрд рублей на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".

Еще 362 млн рублей планируется направить дополнительно на выплату пособий детям погибших сотрудников МВД России, в том числе для проведения летнего оздоровительного отдыха. Также предусмотрено увеличение субсидии фонду "Центр защиты прав граждан" в размере 70 млн рублей, предоставление дополнительных средств на оплату проезда пенсионерам таможенных органов в санаторно-курортные учреждения ФТС России (42,9 млн рублей) и на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения (400 тыс. рублей).