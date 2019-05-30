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Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

По словам первого вице-премьера, правительство этот вопрос рассматривает, будет готовиться соответствующее законодательство
Министр финансов РФ Антон Силуанов Данил Айкин/ТАСС
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Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Данил Айкин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

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"У нас есть разные ставки налогообложения доходов - для россиян и для иностранцев - 13% и 30%. Полагаю целесообразным - и такие предложения правительством рассматриваются, - будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке) для россиян", - сказал он.

Ранее премьер министр РФ Дмитрий Медведев неоднократно говорил, что правительство не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян. Минфин и его глава ранее называли НДФЛ одним из самых собираемых и стабильных налогов.

 

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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