"Известия": россияне смогут получать пенсии от НПФ по старому пенсионному возрасту

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Граждане, заключившие договор о пенсионном обеспечении с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) с 1 января 2019 года, смогут получать выплаты по старым условиям: женщины с 55 лет, а мужчины с 60. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и на текст соответствующего законопроекта.

При этом гражданин может установить и более высокий возраст получения пенсии, но не выше нового - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Определенные группы населения - например, граждане, работающие в условиях Крайнего Севера, - смогут получать выплаты и раньше 55 и 60 лет соответственно.

Как сообщил газете Аксаков, законопроект будет внесен в Госдуму в конце мая, а принять его могут до конца весенней сессии - 28 июля. В Банке России заявили изданию, что поддерживают нормы законопроекта. Закон вступит в силу после официального опубликования, и это может произойти уже в нынешнем году.

Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В 2018 году средний размер пенсии составлял 14,1 тыс. рублей. Согласно принятому закону, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей, а к 2024 году - до 20 тыс. рублей в месяц.