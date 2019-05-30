Лавров: Россия рассчитывает укрепить сотрудничество с Болгарией в энергетике и торговле

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия и Болгария благодаря активизации двустороннего диалога наращивают потенциал для укрепления экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики и торговли. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

По его словам, российско-болгарские отношения продолжают динамично развиваться, несмотря на осложнившуюся ситуацию в Европе. "Активизировался политический диалог. В мае 2018 года состоялись рабочие визиты в Россию президента Румена Радева и премьер-министра Бойко Борисова, - сказал глава российского дипведомства. - Рассчитываем, что положительная динамика политических контактов послужит наращиванию практической кооперации, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах, тем более, что потенциал здесь весьма солидный".

В этой связи Лавров обратил внимание на те широкие возможности для совместной работы, которые открывает проект газопровода "Турецкий поток". "Его продолжение по территории Болгарии укрепит энергетическую безопасность вашей страны, - отметил министр. - С учетом печального опыта "Южного потока" необходимо добиться твердых гарантий со стороны Еврокомиссии относительно того, что имеющиеся планы не будут сорваны произвольным решением Брюсселя".

Глава МИД РФ также назвал хорошими перспективы для углубления двустороннего сотрудничества в связи с решением Софии возобновить строительство АЭС "Белене". "У России имеются все необходимые технологии и многолетний опыт работы для успешного "рестарта" данного проекта, - пояснил он. - В настоящее время "Росатом" рассматривает возможные формы участия в сооружении атомной электростанции".

О взлетах и падениях

Вместе с тем, как отметил глава МИД РФ, двусторонний торговый оборот между Москвой и Софией в прошлом году увеличился менее чем на 1%. "Перспективы его наращивания и диверсификации предметно обсуждаются в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, - подчеркнул Лавров. - Исходим из того, что взаимодействие российских и болгарских профильных специалистов позволит существенно укрепить торгово-экономические связи".

По словам российского министра, отношения двух стран неоднократно переживали не только взлеты, но и падения. "При этом каждый раз мы успешно преодолевали временные трудности, возвращались на путь взаимоуважительного диалога", - подчеркнул он, добавив, что чувства симпатии, связывающие народы России и Болгарии, всегда оказывались сильнее любых сиюминутных политических расчетов.