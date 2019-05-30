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Силуанов: правительство сохраняет прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на 1,3%

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что по его прогнозам, рост ВВП РФ по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ сохраняет прогноз по росту ВВП России на 1,3% по итогам 2019 года. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, комментируя прогнозы Счетной палаты по росту ВВП РФ менее, чем на 1%.

"Мы сохраняемся старые оценки. У нас по итогам первого квартала около 0,5% темп роста ВВП. Но мы ожидали более низкие темпы роста ВВП в связи со всеми изменениями в начале года. Раскручивание национальных проектов в течение года даст дополнительный вклад в темпы роста и мы не меняем свои прогнозы и ожидаем рост не меньше, чем в прогнозе, то есть 1,3%", - сказал первый вице-премьер.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что по его прогнозам, рост ВВП РФ по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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