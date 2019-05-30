ХМАО рассмотрит вопрос продажи акций UTair после стабилизации ее финансового состояния

"Что касается реализации [акций], как только экономика, в том числе данного хозяйствующего субъекта (авиакомпании - прим. ТАСС), стабилизируется <...> этот вопрос будет рассмотрен. Есть объективные причины. Все их прекрасно понимают - от лизинговых платежей [и]заканчивая ростом топлива", - сказал Уткин, отвечая на вопрос председателя комитета регионального парламента по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению Виктора Сысуна (ЛДПР).

UTair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года чистый убыток группы составил почти 22 млрд рублей (против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее).

Сейчас компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году UTair перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027-м. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снизился до 15,4 млрд рублей. Кроме того, UTair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году UTair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций UTair отложить выплаты основной части долга по бумагам на тот же срок - 35 лет.

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