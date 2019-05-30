"Саратовские авиалинии" планируют уволить почти 80% сотрудников

САРАТОВ, 30 мая. /ТАСС/. АО "Саратовские авиалинии" планируют массовые сокращения сотрудников в связи с прекращением полетов из аэропорта Центральный после ввода в эксплуатацию нового строящегося аэропорта, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства занятости, труда и миграции региона.

"Руководство АО "Саратовские авиалинии" уведомило центр занятости населения о планируемом массовом высвобождении 394 работников, которое будет проходить по прекращении полетов воздушных судов в аэропорту Саратов (Центральный)", - сказали в пресс-службе, добавив, что сейчас численность работников составляет 493 человека.

Аэропорт Центральный, оператором которого является компания "Саратовские авиалинии", лишившаяся сертификата эксплуатанта после трагедии в Подмосковье, должны закрыть после открытия нового аэропорта Гагарин. Аэропорт строят у села Сабуровка, он должен быть готов обслуживать авиарейсы к 16 августа 2019 года.

По данным министерства, сейчас служба занятости Саратова располагает сведениями о 15,4 тыс. вакантных мест. "Анализ вакансий из базы данных центра занятости населения показывает, что вакансии, соответствующие специальности высвобождаемых работников, имеются в наличии", - отметила собеседница агентства.

"В соответствии с Трудовым кодексом Ррссии при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения", - добавили в пресс-службе.