Опрос: онлайн-кассы установили менее половины участников третьего этапа кассовой реформы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Менее половины предприятий и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под третий этап кассовой реформы, используют онлайн-кассы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с производителем онлайн-касс "Эвотор".

Третий этап кассовой реформы завершается 1 июля 2019 года. К этому сроку обзавестись онлайн-кассами должен практически весь бизнес - последними к онлайн-кассам подключают ИП из сфер торговли и общепита без наемных сотрудников, а также организации, оказывающие услуги населению. Однако часть ИП получила отсрочку.

"Онлайн-кассы используют менее половины юридических лиц-участников третьего этапа реформы - 46%. Не используют кассовую технику 48% юридических лиц. Среди индивидуальных предпринимателей уровень пользования онлайн-кассами ниже - 36% (59% не используют кассовую технику)", - говорится в исследовании НАФИ.

Опрос был проведен в апреле 2019 года среди 500 представителей бизнеса (юридических лиц и ИП) во всех федеральных округах России.

Среди опрошенных представителей бизнеса, у которых еще нет онлайн-касс, менее половины (46%) намерены приобрести их до 1 июля. Среди ИП таких 62%, а среди юридических лиц - только 26%.

Причины отказа

В основном респонденты отказываются от установки онлайн-касс, поскольку считают, что они не являются обязательными для их предприятий (так ответили 63%). Среди других причин - стоимость установки и обслуживания (12%) и усложнение бизнес-процессов (10%).

Большинство предпринимателей знают об онлайн-кассах (72%) и кассовой реформе (86%), но в то же время компаниям и ИП не хватает информации по этому вопросу, указывают в НАФИ. Так, часть предпринимателей не знает, необходима ли онлайн-касса на конкретном предприятии (11%), как ее зарегистрировать и обслуживать (11%), что поменяется во взаимодействии с налоговой службой после установки новой техники (17%).

Переход на онлайн-кассы воспринимается бизнесом неоднозначно. Среди ИП негативно к этому относятся 56% респондентов, среди компаний - 33%. Из-за введения онлайн-касс представители бизнеса ожидают увеличения издержек (56%), повышения налоговой нагрузки (11%), а также вынужденного роста цен и перекладывания расходов на потребителя (10%).

Кассовая реформа

Кассовая реформа проводится в России с 2017 года. В рамках первого этапа к 1 июля 2017 года на онлайн-кассы должны были перейти компании, работающие на основной системе налогообложения, упрощенной системе или едином сельскохозяйственном налоге - те, кто использовал кассы старого образца.

Второй этап завершился 1 июля 2018 года, он охватил предприятия и ИП из сферы торговли и общепита, которые имеют наемных сотрудников и работают по патентной системе налогообложения или ЕНВД. Годовую отсрочку получили предприятия без наемных работников.

Третья волна подключения к онлайн-кассам, завершающаяся 1 июля 2019 года, должна была затронуть уже все без исключения организации и ИП на любых режимах налогообложения. Но в итоге часть ИП получила двухгодичную отсрочку. В мае Госдума приняла закон, согласно которому предприниматели без наемных сотрудников смогут до 1 июля 2021 года не использовать кассовые аппараты при реализации товаров собственного производства и оказании услуг населению.