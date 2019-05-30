Кабмин ввел балльную систему оценки локализации автопроизводства

30 мая, МОСКВА. /ТАСС/. Правительство РФ ввело балльную систему, оценивающую уровень локализации автопроизводства в стране. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

"В целях предоставления автопроизводителям господдержки в рамках государственных и муниципальных закупок и поддержки внутреннего спроса на продукцию производителей легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилей и автобусов вводится балльная оценка степени локализации автомобилестроения на территории России", - сообщается в справке к документу.

Баллы будут начисляться за локализацию сборочных операций, использование российских комплектующих и сырья. Дороже всего оценивается локализация кузовов и электродвигателей, отмечается в документе. Причем для заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) автопроизводителям будет необходимо набрать не менее 7 тыс. балов.

Согласно документу, новая балльная система заработает после 1 июля 2019 года.

"Цель принятых решений - повысить эффективность применения механизма локализации промышленных производств, дифференцировать предоставление господдержки на основе балльной системы оценки степени локализации автомобилестроительных заводов", - указывается в тексте документа.

Минпромторг РФ предложил ввести бальную систему оценки локализации автопрома в начале августа 2018 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак ранее сообщал, что основные качества балльной системы - понятность, прозрачность и предсказуемость. В зависимости от объема добавленной стоимости, которая приходится на соответствующий автокомпонент, присваивается определенное количество баллов. Все меры господдержки будут формироваться в зависимости от набранных автопроизводителем баллов.