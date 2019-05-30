"Транснефть" откачала из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефти

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Транснефть" по данным на 30 мая откачала реверсом из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефти, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

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"На 00.00 30 мая из Белоруссии (маршрут Мозырь-Унеча) в рамках подготовки прокачки на Польшу откачено 197 тыс. тонн некондиционной нефти", - сказал он.

Демин добавил, что во всех портах погода рабочая.

"Отгрузка нефти идет по графику. В Новороссийске отгрузка нефтепродуктов вошла в график. В Приморске последний по графику танкер под дизель по расчетам успевает подойти в порт во вторую дату - 30 мая в 20.00 (мск). Однако может не успеть загрузиться до окончания месяца, в этом случае позиция станет переходной", - отметил официальный представитель "Транснефти".

По его словам, прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по плану.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.

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