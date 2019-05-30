РЖД опровергли повышение стоимости проезда в плацкартных и общих вагонах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Информация о повышении стоимости проезда в плацкартных и общих вагонах не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись", - отмечается в сообщении.

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК) не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций, в связи с чем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано "некоторыми экспертами", является некорректным, подчеркивается в сообщении.

Ранее газета "Известия" сообщала о том, что Общероссийское объединение пассажиров направило в Федеральную антимонопольную службу данные о подорожании билетов в плацкартные вагоны на летние месяцы на 65-100%.