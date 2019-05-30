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Акции "Газпрома" выросли на Мосбирже почти на 2% после публикации финансового отчета

Согласно отчетности, "Газпром" увеличил чистую прибыль за первый квартал на 44,2%, до 535,91 млрд рублей, выручка общества выросла на 7,2%, до 2,29 трлн рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 1,85% и по состоянию на 10:20 мск достигли уровня 210,98 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

При этом в пике цена акций достигала 212,25 рубля.

Капитализация компании превысила 4,9 трлн рублей.

Акции "Газпрома" дорожают на фоне выхода финансового отчета по международным стандартам за январь - март 2019 года. Согласно отчетности, "Газпром" увеличил чистую прибыль за первый квартал на 44,2%, до 535,91 млрд рублей, выручка общества выросла на 7,2%, до 2,29 трлн рублей.

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