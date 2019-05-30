Жители севера Хабаровского края смогут покупать авиабилеты по цене втрое ниже обычной

ХАБАРОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют с июля снизить стоимость авиаперевозок для жителей северного Охотского района. Четыре раза в год им можно будет летать по цене почти в три раза ниже обычной, сообщил в четверг глава региона Сергей Фургал во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательной думы края о результатах деятельности краевого правительства.

"Готовим к запуску в этом году пилотный проект по авиационной доступности отдаленных поселений края. Пока на первом этапе его разворачиваем для жителей Охотского района. Суть проекта - предоставлять постоянным жителям района возможность слетать четыре раза в год по льготной стоимости авиабилета: 4500 рублей для взрослого и 3000 рублей для ребенка в одну сторону. Сейчас, для примера, субсидируемый билет стоит 12 тыс. 651 рубль в одну сторону", - сказал Фургал.

В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края ТАСС сообщили, что проект, как ожидается, .

Фургал сообщил, что в регионе будет подготовлена стратегия развития авиаперевозок. Будут решаться вопросы оптимизации работы краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии", обновления парка, развития маршрутной сети, реконструкции взлетно-посадочных полос. Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае для решения этих задач будет создана специальная межведомственная комиссия. Она также займется межрегиональными и международными перевозками.

Глава Хабаровского края отметил, что развитие авиасообщения в регионе имеет особое значение с учетом его территории, простирающейся с юга на север на 1,8 тыс. км. Плотность транспортных путей постоянного действия в крае составляет 19 км на 1 тыс. кв. км, в среднем по России этот показатель равен 71 км. 13% населения края проживает в удаленных северных районах с ограниченными сроками завоза продукции.