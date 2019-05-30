"Газпром" в мае оспорил в Люксембурге исполнение решения арбитража Стокгольма по транзиту

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Газпром" 24 мая обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга исполнение решения арбитража Стокгольма по транзиту газа в рамках спора с НАК "Нафтогаз Украины", следует из квартального отчета холдинга.

"24 мая 2019 года ПАО "Газпром" в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов обжаловало в Апелляционном суде г. Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение на территории г. Люксембурга арбитражного решения по транзиту", - говорится в материалах.

НАК "Нафтогаз Украины" 15 февраля 2019 года направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге. 15 апреля 2019 года ПАО "Газпром" в целях защиты своих прав обратилось в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс. Предварительные слушания по делу запланированы на июнь 2019 года.