МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. ВТБ стал владельцем почти 100% акций "ФК Динамо - Москва", следует из отчетности банка по МСФО.

"В апреле 2019 года Группа приобрела 99,9961% обыкновенных акций ОАО "ФК Динамо-Москва" за 1 рубль", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, ВТБ в конце апреля завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль. Также был решен вопрос реструктуризации долга футбольного клуба перед обществом "Динамо" на сумму 5,3 млрд рублей. Согласно утвержденному графику, долг будет погашен в течение восьми лет равными платежами без начисления процентов.

В середине февраля президиум центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" одобрил продажу футбольного клуба банку ВТБ, который владел контрольным пакетом акций "Динамо" с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета обществу "Динамо" за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную.