ВТБ может продать долю в "Медиалогии"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Группа ВТБ может продать приобретенную в январе долю в ООО "Медиалогия" (система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа). Об этом говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал.

В отчетности отмечается, что группа приобрела долю в ООО "Медиалогии" с целью последующей перепродажи, поэтому продажа доли крайне вероятна.

Как сообщалось ранее, в январе Группа ВТБ стала основным владельцем ООО "Медиалогия, выкупив 63% акций компании. Тогда первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев заявил, что эта сделка является частью бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ. Он добавил, что стандартный горизонт инвестирования составляет около трех лет и ВТБ рассчитывал, что за это время актив существенно увеличит свои операционные показатели.

"Медиалогия" является одним из технологических лидеров рынка разработки технологий для обработки и анализа больших массивов данных. Компания существует с 2003 года и была создана на IT-платформе IBS, одного из лидеров IT-рынка в России. Из данных системы "Спарк" следует, что до сделки с ВТБ доля в 63% принадлежала ООО "ИБС Холдинг", бенефициарами которого являются Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий.