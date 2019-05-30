МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Оператор Теле2 сообщил об устранении проблем в работе сети у ряда абонентов. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба компании.

"У незначительного числа столичных абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Менее чем за 20 минут работоспособность всех сервисов была полностью восстановлена", - сообщили в компании.

Ранее пользователи оператора Теле2 сообщили о проблемах со связью. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-сервисов. Неполадки в работе оператора начали наблюдаться около 10:00 мск. Большинство пользователей (54%) жаловались на сбой всех сервисов, еще 35% испытывали проблемы с мобильной связью, а у 9% не работал мобильный интернет.

Бренд Теле2 принадлежит российскому оператору связи "Т2 РТК холдинг", одним из основных акционеров которого является "Ростелеком" (45%).