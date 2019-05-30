"Яндекс.Маркет" планирует продавать на онлайн-площадке товары из США и Европы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Маркет" намерена сотрудничать с продавцами из США и Европы, не отказываясь от товаров из Китая, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании Максим Гришаков.

"Мы планируем подключать американских продавцов. Тенденция такая, что люди уже немножко охладели к небрендовым товарам из Китая, потому что очень много товаров с низким качеством, но это не значит, что все товары из Китая плохие, поэтому JD.com [один из лидеров китайской отрасли онлайн-коммерции] продает товары по доступным ценам, но это очень качественные товары. Ориентированы мы на товары более высокого качества. Германию мы будем подключать, Великобританию, США", - сказал он.

Сбербанк и "Яндекс" запустили маркетплейс "Беру" в октябре 2018 года, спустя пять месяцев тестирования, а также запустили бета-версию трансграничного маркетплейса Bringly. В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции на базе "Яндекс.Маркет". Сбербанк вложил в проект 30 млрд рублей через покупку акций "Яндекс.Маркета". Общая стоимость сервиса оценивается в 60 млрд рублей.