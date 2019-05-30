В Думу внесли законопроект, разрешающий тратить маткапитал на покупку автомобиля

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и ряд депутатов фракции внесли в Госдуму законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба справороссов.

Ранее фракция "Справедливая Россия" уже выступала с такой инициативой, но первый вариант законопроекта не поддержал кабмин. "Сейчас мы предлагаем новую версию законопроекта с учетом замечаний кабмина. Мы доработали и уточнили положения нашего закона, учли все сомнения и замечания коллег в правительстве", - заявил Миронов, которого цитирует пресс-служба.

Так, в обновленной версии депутаты прописали, что автомобили на средства материнского капитала приобретаются в общую собственность детей. Кроме того, если в течение трех лет с момента покупки автомобиль продадут, средства материнского капитала нужно будет вернуть в Пенсионный фонд.

По замыслу справороссов, потратить материнский капитал можно будет только на автомобили, произведенные на территории России. В машине должно быть не менее трех пассажирских мест, а ее цена по чеку или договору купли-продажи не может превышать 1 млн рублей.

Как отмечает пресс-служба, в некоторых субъектах РФ (в Ростовской, Калининградской областях, в Бурятии, Якутии, Ненецком автономном округе) разрешено использовать средства региональных материнских капиталов на приобретение автомобиля. Эти меры соответствуют запросам граждан и должны быть подтверждены на федеральном уровне, полагают справороссы.

Справороссы в 2017 году вместе с представителями ЛДПР и КПРФ уже вносили законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на приобретение нового автомобиля отечественной сборки, в том числе с помощью автокредита, однако он не был поддержан.