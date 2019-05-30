Песков: Кремль трезво оценивает уровень благосостояния россиян и знает, как его повысить

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Администрация президента РФ трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния граждан страны и знает, как его повысить. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что 48,2% россиян денег хватает только на еду и одежду.

"Относимся к этому трезво, - отметил он. - Мы видим и понимаем, что происходит, но главное, что руководство [страны] четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата". "Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом, - сказал Песков. - Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания". "Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленных на исправление ситуации", - добавил он.

При этом Песков призвал аккуратно оценивать данные статистики, потому что они иногда меняются "буквально на следующий день".

По словам представителя Кремля, придать положительную динамику экономике и уровню благосостояния граждан призваны национальные проекты. "Речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году", - подчеркнул Песков.

Говоря о причинах ситуации с благосостоянием граждан, он назвал в их числе международную конъюнктуру, торговые войны в мире и антироссийские санкции, а также процессы в экономике РФ. "При том, что в целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии", - заметил представитель Кремля.

Данные Росстата

Позволить себе покупку товаров длительного пользования могут 32,3% россиян, в то время как 48,2% жителям страны денег хватает только на еду и одежду. Такие данные приводятся в исследовании Росстата о распределении домашних хозяйств по оценке своего финансового положения по итогам IV квартала 2018 года. При этом из 48 тыс. опрошенных 14,9% отметили, что им не хватает денег на покупку одежды, а оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно; 0,7% опрошенных заявили, что им не хватает денег даже на еду. Согласно данным Росстата, покупку автомобиля, квартиры или дачи могут себе позволить лишь 32,3% опрошенных россиян.

Наибольшие финансовые трудности испытывают молодые семьи, среди которых 59,2% отметили, что не могут позволить себе что-то кроме покупки еды и одежды, а также одинокие неработающие пенсионеры (57,9%) и неполные семьи (54,1%).

По сравнению с 2017 годом ситуация несколько улучшилась: по итогам IV квартала 2017 года 49,8% респондентов заявили, что им хватает денег на еду и одежду, но они не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования. Кроме того, 18% россиян в 2017 году отмечали, что испытывают финансовые сложности при оплате жилищно-коммунальных услуг или покупке одежды.

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