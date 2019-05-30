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Набиуллина: наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора России пройден

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что наиболее сложный этап оздоровления российского банковского сектора пройден.

"Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден. Конечно, он не был безболезненным и бесплатным. В прошлом году Банк России показал убытки, связанные с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов. Но убытки на балансе Банка России - это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в этих банках", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она также отметила, что удалось избежать больших потерь для экономики и "эффекта домино" на финансовом рынке.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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