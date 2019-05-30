Медведев: комиссия на уровне премьеров РФ и Узбекистана поможет реализовать инвестпроекты

УРГЕНЧ /Узбекистан/. 30 мая. /ТАСС/. Российско-узбекистанская комиссия на уровне глав правительств двух стран станет дополнительным инструментом развития сотрудничества. Уверенность в этом высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече в четверг с коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"Для нас Узбекистан - ключевой партнер в центральной Азии", - отметил он. "Мы рассчитываем на то, что этот новый инструмент, а именно комиссия на уровне глав правительств, также будет дополнительным стимулом, дополнительным инструментом для реализации больших задач, крупных инвестиционных проектов, гуманитарных проектов, которые в последние годы были интенсифицированы и осуществляются в наших государствах", - заявил Медведев.

Премьер РФ отметил, что за последние годы удалось существенно нарастить двусторонний товарооборот по всем направлениям. Согласно российской статистике, в прошлом году он вырос на 20%. Медведев отдельно отметил аграрное сотрудничество. "Только благодаря этому сотрудничеству в последний год поставки превышают более $500 млн", - сказал он.

Российский премьер также заметил, что рад посетить не только столицу республики, но и расположенный почти в 1 тыс. км от Ташкента город Ургенч. "Это лучше помогает понять друг друга, поскольку такого рода мероприятия, проведенные непосредственно в регионе, являются залогом того, что цели, которые поставлены президентами двух стран и реализуются правительствами, будут исполнены", - подчеркнул Медведев.

Арипов отметил, что отношения между РФ и Узбекистаном в последние два года очень бурно развиваются благодаря успешным взаимным визитам глав государств.

"Доверительные отношения между нашими главами государств, конечно, же открыли новую страницу взаимоотношений между РФ и Узбекистаном", - сказал премьер Арипов.